بعد عام من دخوله مجال المهرجانات.. عمر كمال يحقق مليار مشاهدة

نشر المطرب عمر كمال منشورا على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "عمر" من خلال المنشور: "عملت خطة السنة اللى فاتت وقررت اخش مجال المهرجانات يوم ١٥ / ١٠ / ٢٠١٩ نزل ليا اول مهرجان #مساء_النقص - وديه النتيجة ف بعض أعمالى بعد سنة بالظبط .. أكتر من مليار مشاهدة 100000000 وطبعا بالاشتراك مع أخواتي وشركاء نجاحى حمو بيكا وحسن شاكوش.

على الجانب الآخر، سبق وأن صرح عمر كمال، بأنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقًا، متابعا: "أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات، وأنا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال".

وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هانى شاكر.

وتابع عمر كمال: "كلاكيت تانى مرة.. أنا بعمل مبادرة وبمد إيدى، واللى أنت حضرتك والأستاذ هانى شاكر تتفقوا عليه .. أنا تحت أمر حضرتك، هنفذه بالحرف".

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال أغنية بعنوان "لغبطيطا" مع حسن شاكوش تم طرحها في العام الجاري.