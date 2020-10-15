القومي للسينما يستأنف عروض نادي "سينما الشباب" في الإسكندرية

يستأنف نادي "سينما الشباب" الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" فعالياته السادسة مساء يوم السبت القادم بمركز الحرية والابداع بالاسكندرية. وسيتم خلال الفعالية عرض كل من الفيلم الروائي القصير " سد خانة" للمخرج" فادي خزبك" والفيلم التسجيلي " ندي" اخراج" رانا رأفت" و"هناء عارف" و"منة الله محمود" . والفيلم الروائي القصير " الطريق الي الساحل" اخراج "مصطفي عيد" وفيلم " لمسة" اخراج "دينا الزاهر" واخيرا الفيلم الروائي القصير "رقم رانيا" اخراج "سيف الله هاني" . وعقب عرض الافلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي" اسلام احمد علي" لمناقشة الأفلام مع الجمهور. يذكر أن نادي "سينما الشباب" بالإسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب. فعاليات النادي تقام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية مع مراعاه الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض ، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

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