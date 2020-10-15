طرحت اليوم شركة "مزيكا"، على اليوتيوب، أحدث مفاجأة فنية، وهى فيديو كليب لأغنية دويتو بعنوان "بسكوتاية مقرمشة" والتى تجمع لأول مرة بين المطرب حسن شاكوش والمطرب حمادة مجدى، بمشاركة الراقصة الاستعراضية جوهرة. "بسكوتاية مقرمشة" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان نادر زكى وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إخراج أحمد أشرف "توتى".. والكليب يعرض الان على قناة مزيكا الفضائية. وتقول كلمات "بسكوتاية مقرمشة": انت بسكوتاية مقرمشة يا بت ده انت قطة مخربشة أموت فيكى وانت مفرفشة قاعدة جوة قلبى مربعة إنت لوحدك بــ اربعة كل حاجة فيكى فيها منفعة مدلعة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث مفاجأة.. حسن شاكوش وحمادة مجدي يطرحان "بسكوتاية مقرمشة" بمشاركة جوهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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