خلافات ليفربول وصناع فيلم Batman.. تفاصيل

الفيلم توقف تصويره لفترة بسبب عزل صحي طال عددا كبيرا من فريق التصوير، قبل أن يعود من جديد وهو ما أزعج السكان خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة الإنجليزية.
وحسب موقع "ديلي ميل" رد فعل السكان كان عنيفا خاصة وان فريق عمل الفيلم دخل المدينة في وجود أعلى مستوى من الإغلاق
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