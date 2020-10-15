خلافات ليفربول وصناع فيلم Batman.. تفاصيل

وحسب موقع "ديلي ميل" رد فعل السكان كان عنيفا خاصة وان فريق عمل الفيلم دخل المدينة في وجود أعلى مستوى من الإغلاق

وكانت قد قررت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن الشهير The Batman، تأجيل طرح الفيلم لشهر مارس عام 2022، بعد أن كان من المقرر عرضه في أكتوبر عام 2021.

تدور الأحداث حول بروس وين المعروف بالرجل الوطواط، والسنة الثانية له كفارس الظلام وحامي مدينة جوثام، عندما يجد نفسه في مواجهة بينجوين وريدلر، والعديد من أشرار جوثام المشهورين.