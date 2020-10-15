إيناس النجار وشقيقتها سوار تشعلان تيك توك على طريقة نيللي.. فيديو

نشرت الفنانة التونسية سوار النجار وشقيقتها إيناس فيديو جديدا كوميديا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات انستجرام.

وظهرت إيناس النجار بصحبة شقيقتها سوار مقلدة استعراض يا نورا يا نورا يا حلوة يا امورة للنجمة نيللى وثلاثي اضواء المسرح من فيلم "نورا".

وعلقت سوار النجار علي الفيديو قائلة "لما تكون مع اختك بالتصوير وتزهقو بتكون دي النتيجة ايناس_النجار #ايناس #سوار #تيك_توك #اخوات #انستجرام #مصر #تونس"

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة "إيناس النجار" السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.

تستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".