4 حفلات للفرقة القومية للفنون الشعبية في ساحة الهناجر

ضمن برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تشارك الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بأربعة حفلات اعتبارا من غد الجمعة وحتى يوم الاثنين ١٩ أكتوبر الجارى.



الحفلات على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. وعن برنامج الحفل يقول المخرج هانى النابلسى، مدير عام الفرقة، إنه ينقسم إلى جزئين، الأول يتضمن استعراض "الموشح الأندلسي، أغاني بنات، فتوات قبلي، أم الخلول، الغوازي، الدبكة المجوز "، أما الجزء الثاني فيتضمن استعراض "الحجالة، الحصان، المانبوطي، التنورة، العصا" . ويحرص القطاع على الإلتزام وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة .

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