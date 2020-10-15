إنجي شرف تظهر في أحدث جلسة تصوير بصحبة ابنها.. صور

خضعت الفنانة إنجي شرف، لجلسة تصوير جديدة، بصحبة نجلها زين هشام، احتفالا بعيد ميلاده.

ونشرت "إنجي" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "نور حياتي بارك الله فيك يا رجلي الصغير ???? زين".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي شرف مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا جماهيريًا، بطولة رغدة، مادلين طبر، صبري عبدالمنعم، أميرة هاني، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

مسلسل "الضاهر" تدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية.