فجر الإعلامى عمرو عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام عبر فضائية ten، أزمة تخلى المطربة بوسي عن والدها فى مرضه، وعدم استعداداها للإنفاق عليه.

وقال محمد شعبان والد المطربة بوسي إن ابنته دخلت في مشاكل مع طليقها لأكثر من 3 سنوات، وهو ما جعلها تنشغل عنه وتوقفت عن مساعدته ماديا، وساعده أهل الخير في الأكل والشرب. وأضاف "شعبان"، أن ابنته كانت في لبنان بسبب ظروف طلاقها ومشاكلها مع طليقها.



وتابع أنه ما كتب على لسانه بأن علاقته مع ابنته غير جيدة غير صحيح، مؤكدا أن علاقته مع ابنته جيدة جدا، وكانت في البداية تبعث له أموالا لأنه مريض وليس لديه مصدر رزق ولكنها حاليا مشغولة بأزمتها وظروفها لم تسمح بمساعدته.

طليق المطربة بوسي كان قد شن عليها هجوما كبيرا خلال الفترة الماضية، وقال: أخدت منى عربيات، أخدت منى فيلل، كل دا علشان إيه، اللى فيها بتجيبه فيا، اشتغلت معايا أكتر من 10 سنين، أنتجت لها كل أغانيها، أكتر من 40 أغنية غنتها". وأضاف: "أول الاختلافات بينى وبين بوسى كان فيلم عمرو وسلوى، دا فيلم قصة حب المفترض إنه بينها وبين كريم محمود عبد العزيز، فطبعا كريم كان بيشوف شغله اللى هو بيحاول يقرب وميخليهاش تتكسف من الكاميرا، هى بقي بدأت تتوهم حاجات تانية، أن فى قصة حب بينهما، وبدأت تتغير معايا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد اتهامها بسرقة طليقها.. والد المطربة بوسي يروى تفاصيل تخليها عنه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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