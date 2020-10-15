عمر حسن يوسف يشارك جمهوره بصورة مع والده.. شاهد

نشر الفنان عمر نجل الفنان حسن يوسف، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وظهر في الصورة عمر وبجواره والده الفنان الكبير حسن يوسف في احدث ظهور له علي السوشيال ميديا.

يذكر أن الفنان عمر حسن يوسف، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بالحجم العائلي"، وهو بطولة يحيي الفخراني، وميرفت أمين، يسرا اللوزي، وتأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن يوسف مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا جماهيريًا، بطولة رغدة، مادلين طبر، صبري عبدالمنعم، أميرة هاني، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

مسلسل "الضاهر" تدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية.