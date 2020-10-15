فن ومشاهير

تفاصيل فيلم ليدي جاجا الجديد

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كشفت موقع  Deadline  ان النجمة العالمية ليدي جاجا سوف تقوم بتجسيد قصة حياة زوجة السابقة لمصمم الازياء ماوريتسيو جوتشي، في فيلم جديد ينتمي لعالم الجريمة. 

وقال موقع  Deadline  ان ليدي جاجا تجسد دور  باتريزيا ريجياني،  في الفيلم الذي انطلق تصويره مارس الماضي وتوقف تصوير بسبب فيروس .

ويركز الفيلم على تفاصيل حياة باتريزيا ريجياني مؤلفة الاغاني والمطربة ، عُرفت ريجياني في البداية بصفتها خبيرًة اجتماعيًا بعد أن تزوجت موريزيو غوتشي ، الذي أصبح رئيسًا لعلامة غوتشي التجارية بعد وفاة عمه رودولفو غوتشي في عام 1983.

حصدت النجمة العالمية ليدي جاجا نصيب الاسد من ترشيحات جوائز MTV EMAs awards ، بمنافستها على سبع جوائز منها افضل مطربة، افضل مطربة بوب ، وافضل ديو غنائي عن اغنية  rain on me  مع المغنية الامريكية اريانا غراندي.

وتصدرت جاجا لائحة بيلبورد الموسيقية بألبومها الجديد الذي يحمل اسم Chromatica الذي طرح قبل اشهر، لتسجل نجاحا جديدا في مسيرتها الفنية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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