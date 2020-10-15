تفاصيل فيلم ليدي جاجا الجديد

كشفت موقع Deadline ان النجمة العالمية ليدي جاجا سوف تقوم بتجسيد قصة حياة زوجة السابقة لمصمم الازياء ماوريتسيو جوتشي، في فيلم جديد ينتمي لعالم الجريمة.

وقال موقع Deadline ان ليدي جاجا تجسد دور باتريزيا ريجياني، في الفيلم الذي انطلق تصويره مارس الماضي وتوقف تصوير بسبب فيروس كورونا.

ويركز الفيلم على تفاصيل حياة باتريزيا ريجياني مؤلفة الاغاني والمطربة ، عُرفت ريجياني في البداية بصفتها خبيرًة اجتماعيًا بعد أن تزوجت موريزيو غوتشي ، الذي أصبح رئيسًا لعلامة غوتشي التجارية بعد وفاة عمه رودولفو غوتشي في عام 1983.

حصدت النجمة العالمية ليدي جاجا نصيب الاسد من ترشيحات جوائز MTV EMAs awards ، بمنافستها على سبع جوائز منها افضل مطربة، افضل مطربة بوب ، وافضل ديو غنائي عن اغنية rain on me مع المغنية الامريكية اريانا غراندي.

وتصدرت جاجا لائحة بيلبورد الموسيقية بألبومها الجديد الذي يحمل اسم Chromatica الذي طرح قبل اشهر، لتسجل نجاحا جديدا في مسيرتها الفنية.