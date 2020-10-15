نجل محمود ياسين يكشف وصية الفنان الراحل له قبل وفاته

أعرب الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن فخره بمشهد جنازة والده الفنان الراحل، قائلا: "الوالد أعماله قليلة منذ حوالي 10 سنوات، وهو بعيد عن الساحة ورغم هذا كان في اهتمام كبير من المصريين ودعم ومساندة جبارة وده بسبب ارث الوالد عبر تاريخ طويل في الفن والمسرح والاذاعة".
وأوضح الفنان عمرو محمود ياسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن حب المصريين لمحمود ياسين يعود إلى أنه كان يختار أعمالا تمس المواطن والاسرة المصرية والأعمال الوطنية والدينية، مؤكدا أن والده كان يعي قدرة كلمة فنان وأنه قدوة يحرص على الظهور في أفضل صورة وسلوك.
وأشار عمرو محمود ياسين بأن الاخلاص مفتاح نجاحه في حياته كلها ولكن مفيش وصية بالمعنى المفهوم من وصية على فراش الموت.
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