بعد نجاح "صحاب أونطة".. حكيم يحضر لمفاجأة غنائية مع الموزع ساسو

يشكل النجم حكيم حالة خاصة فى الغناء الشعبى العربى، فهو مطرب دائم التطور والتجدد، إذ يتعمد تقديم الأشكال الغنائية المختلفة بطريقة غير تقليدية، وبعد نجاح أغنية "صحاب اونطة" التي طور من خلالها موسيقي المهرجانات، انتهى حكيم من تسجيل أغنية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور العربى مع الموزع اسلام ساسو، يأتى ذلك بعد تحقيقه إنجازًا غير مسبوق هذا الشهر بتواجده فى حفلتين باحتفالات أكتوبر الأولي شارك بها فى المنصة، والثانية بمنطقة الجلالة.

ويعد حكيم من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما مهما فى تاريخ الطرب الشعبى، وخلال مسيرة امتدت لربع قرن صنع حالة فنية متوهجة وطور الموسيقى شكلا ومضمونا فصار أحد أبرز نجوم جيله، وثالث فنان مصرى يقف على مسرح الأولمبياد التاريخى في العاصمة الفرنسية باريس بعد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

وكان حكيم قد طرح مؤخرا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم، وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيطـ، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.