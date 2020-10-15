بعد وفاة محمود ياسين.. قصة حبه مع شهيرة وعلاقة أحمد زكي بها

غيب الموت أمس الأربعاء الفنان الكبير محمود ياسين، بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

ولد محمود ياسين، بمدينة بورسعيد الباسلة عام 1941 لأب يعمل موظفا بهيئة قناة السويس، ما جعله يرسخ في نجله حب الوطن والانتماء له.

تزوج محمود ياسين من الفنانة المعتزلة "شهيرة" بعد قصة حب شهيرة كان شاهدا على فصولها الفنان الراحل أحمد زكي، حيث جمعتهما معا دفعة واحدة بالمعهد العالي للتمثيل، وأيضا جمعه مع شهيرة مكان المولد وهو محافظة الشرقية.

تفجرت العواطف بين الفنان محمود ياسين والفنانة شهيرة، من أول نظرة ولقاء، فأصاب سهم «كوبيد» قلب العاشقين فكُللت العلاقة بالزواج سريعًا.