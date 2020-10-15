أغنية الهضبة عمرو دياب أهه أهه حصريًا على أنغامي

يتمكن عشاق الهضبة عمرو دياب من الاستماع الى اغنيته الجديدة ( أهه أهه ) لأنها متاحه حصريا للحجز المسبق على تطبيق انغامي من خلال إحدى شركات المحمول، التي قامت مع صفحات أنغامي وعمرو دياب بنشر مقطع من الاغنية.
يذكر أن أنغامي طرحت حديثًا خدمة الحجز المسبق لمستخدميها بالتعاون مع ڤودافون مصر كخدمة تقدم داخل التطبيق حيث يتمكن عملاء الشركة من الاستماع والحصول على الاغاني حصريا من Vodafone MUSIC وقبل طرحها بشكل رسمي في الاسواق.
أنغامي منصة رقميه للموسيقى متوفرة على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.
وتُعتبر اليوم، المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحوي أكثر من 50 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِم.
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