وزير الثقافة تكرم أسرة فيلم الممر

حرصت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم على حضور احتفالية وزارة الثقافة بنصر أكتوبر العظيم، وصعدت على مسرح الحفل وألقت كلمة قصيرة أكدت فيها مؤازرة الشعب والجيش للجيش وأن الفن كان له دور مهم جدًا في تلك الفترة فهو القوة الناعمة.
كما وجهت الشكر لأسرة فيلم "الممر" الذين حضر منهم النجم أحمد رزق والفنانين محمود حافظ وأمير صلاح الدين والمنتج هشام عبد الخالق وأسرة مسلسل "الاختيار" المخرج بيتر ميمي والفنان أحمد فؤاد سليم والمؤلف باهر دويدار.
الاحتفالية سيتم خلالها تكريم عدد من أبطال ورموز القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب النصر، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال فنية وطنية مميزة.
ويقدم القطاع هذا العام خمس جوائز مالية، المركز الأول 20 ألف جنيه، والمركز الثاني 15 ألف جنيه، والمركز الثالث 10 آلاف جنيه، والمركز الرابع 7 آلاف جنيه، والمركز الخامس 5 آلاف جنيه.
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