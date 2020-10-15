للمرة الأولى.. صابرين تفاجئ متابعيها بـ الشعر الأبيض

وعلقت صابرين على صورتها مع ابنها، قائلة: «كل سنه وانت طيب يانور عيني ويجعل ايامك كلها نور زي اسمك ومشرقه مثل ابتسامتك الجميله وربي يكون راضي عنك ويحميك وتكون دائما في حفظه وأكون فخوره بيك».
تزوجت صابرين من رجل الأعمال السكندري ياسر عبد اللطيف، وأنجبت منه ابنها نور، لكنهما انفصلا بعد 15 عاما من الزواج، وهى حاليًا متزوجة من رجل الأعمال المصري صادق جلال المقيم بالولايات المتحدة.
كانت أحدث أعمال صابرين، الفنية مشاركتها في مسلسل "ليالينا" الذى يعرض خلال السباق الرمضانى 2020، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات.
المسلسل يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق.
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