تامر حسني يقترب من طرح أغنية مبطلناش إحساس

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول لألبوم الفنان تامر حسني الجديد، ولم تكشف الشركة عن اسم الألبوم لزيادة التشويق أكثر لدى الجمهور، وعلقت: «جاهزييين؟».
وحقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، 22 مليونا و541 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.
يذكر أن أغنية «اختراع» من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.
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