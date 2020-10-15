أول فيلم رعب سعودي.. قصة فيلم بونويرة وموعد عرضه

كشف المخرج السعودي عبد الله ابو الجدايل من خلال برنامج "the insider arbia"، تفاصيل أول فيلم رعب سعودي الذي يحمل عنوان "بونويرة" المقرر عرضه يوم 17 اكتوبر الجاري.

وقال "ابو الجدايل":" فعلا هو أول فيلم رعب سعودي ينزل في السينما، وبونويرة" هو اسم جني شهير في الصحراء، ومعني كلمة "بونيرة" هو الشيء الذي يحمل الفانوس.

وأضاف "ابو الجدايل":" ولما قرأت عن "بونويرة" وجدتها مشهورة في الخليج وفي مصر وتونس وغيرهم من البلاد، وكل دوله تسميه باسم مختلف، وتدور قصة الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء في رحلة في الصحراء و يتفاجأون بسماع أصوات غريبة فيقرر واحد منهم أن يذهب ليستكشف المكان للأسف راح وما رجع.

يذكر أنه تم عرض فيلم "بونويرة" للمرة الأولي أمس 14 أكتوبر في سينما موفي فقط، ويعرض اليوم في جميع سينمات المملكة العربية السعودية يوم 15 أكتوبر.