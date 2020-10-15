نيللي كريم تستعرض أنوثتها بفستان أبيض وأسود.. صور

نشرت الفنانة نيللى كريم صورا جديدة على حالتها فى حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ظهرت نيللى كريم في الصورة بفستان شيفون عارى الكتفين وتركت شعرها الأسود متطاير بطريقة مميزة.

جدير بالذكر أن أغنية مليونير الخاصة بمسلسل "بــ100 وش" الذى قامت ببطولته نيللى كريم تخطت حاجز 46 مليون مشاهدة عبر قناة شركة العدل جروب على YouTube.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

الأغنية من كلمات شندى وكنكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل وغناء المدفعجية ونيللي كريم وآسر ياسين.



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