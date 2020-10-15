محمود ياسين سجّل القرآن الكريم بصوته قبل وفاته..تعرفوا على وصيته الوحيدة بشأن تلك التسجيلات

وفاة الفنان الراحل محمود ياسين لازالت الحدث الشاغل لبال الجمهور المصري والعربي منذ صباح أمس الأربعاء وحتى اللحظة، حيث حرص عدد كبير من محبيه وأصدقائه على نعيه والدعاء له بالرحمة.

شقيق شهيرة ينعي محمود ياسين

شقيق الفنانة المصرية شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، نعى الفنان الراحل عبر حسابه على فيسبوك، وكشف أيضًا مفاجأة عن وصية زوج شقيقته، حيث نشر صورة جمعته بمحمود ياسين، وعلق عليها قائلًا: "هذه الصورة عمرها حوالي 30 سنة جمعتنا أنا وابني أحمد وكان عمره 7 شهور وأبيه محمود كما كنا نناديه أنا وأشقائي لأنه أصبح الأخ الأكبر لنا".

وأضاف شقيق شهيرة: "فقد تزوج شقيقتي شهيرة منذ 50 عام بالكمال والتمام حيث تزوجوا بعد وفاة والدي بالتحديد يوم 22 أكتوبر 1970 وكان عمري حينها 18 عام فكان لنا بمثابة الأب والأخ الأكبر حتى وفاته أمس".

شقيق شهيرة ياسين يكشف وصية محمود ياسين

وواصل وحيد حمدي، شقيق شهيرة إشادته بمحمود ياسين وكشف عن وصيته: "أشهد أنه كان نعم الأب والأخ والصديق بأخلاقه الرفيعة معنا جميعا، لن أنسى له مواقف عديدة، حضرت معه جلسات عديدة وهو يسجل القرآن الكريم بصوته المميز وأوصى بأن ألا يذاع إلا بعد وفاته، من يقيني بالله الذي لم ولن يهتز أبدا، أنا على يقين إن أبيه محمود فى طريقه للجنة بعد أن دعا له بالرحمة والمغفرة الملايين من أبناء مصر والوطن العربي".

جنازة محمود ياسين

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وشيعت جنازة الفنان الراحل محمود ياسين ظهر اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات الذين حرصوا على إلقاء نظرة الوداع على صديقهم عمرهم وأستاذهم، ومن بينهم يسرا وسهير رمزي حنان مطاوع وسهير المرشدي وبوسي شلبي وياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ودنيا ودلال عبد العزيز ونجلاء فتحي وعزت العلايلي وخالد النبوي وماجدة زكي وأشرف زكي وآخرين، ممن حرصوا على مساندة أسرته أيضًا في هذا الموقف.

شهيرة ظهرت في الجنازة وهي في حالة إنهيار، حيث لم تتوقف عن الدعاء لزوجها أثناء الجنازة، بينما تواجدت كذلك رانيا محمود ياسين في الجنازة بجوار زوجها الفنان محمد رياض الذي سعى لمساندتها، في وقت سيطرت حالة الحزن على السيناريست عمرو محمود ياسين الذي تواجد بشكل مستمر بجوار جثمان والده.