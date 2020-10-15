ديو غنائي لـ محمد عساف وحلا الترك لأول مرة ويشوقان الجمهور بصور من الكواليس

محمد عساف وحلا الترك يبدو أنهما على وشك التعاون الفني في عمل غنائي جديد من المقرر طرحه قريبًا، حيث شوق الثنائي جمهور كل منهما بلقائهما مؤخرًا داخل أحد استوديوهات التسجيل، ونشرا صورًا من هذا اللقاء.

حلا الترك ومحمد عساف يتعاونان فنيًا لأول مرة

حلا الترك نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، صورة جمعتها بالمطرب الفلسطيني محمد عساف، خلال محاولتهما التقاط صورة تذكارية على طريقة السيلفي، في أثناء تواجدهما داخل استوديو التسجيل، وعلقت حلا الترك بترقب، وقالت: "قريبًا".

من جانبه نشر المطرب محمد عساف عبر خاصية القصيرة أيضًا، مقطع فيديو قصير جدًا يجمعه بالفنانة البحرينية الشابة، وعلق أيضًا بنفس التعليق: "قريبًا".

تفاصيل دويتو حلا الترك ومحمد عساف

لقاء حلا الترك ومحمد عساف مؤخرًا، سيكون التعاون الفني الأول بينهما، خاصة وأنهما يتعاونان حاليًا مع نفس شركة الإنتاج "بلاتينوم ريكوردز".

وبالرغم من أن الثنائي لم يكشف كل منهما تفاصيل رسمية عن تعاونهما الغنائي، إلا أنه تردد أن الثنائي لن يغنيان بمفردهما في أحدث اغانيهما المنتظر، ولكن من المقرر أن يشارك في الدويتو بعض من نجوم برامج اكتشاف المواهب، كما أنه من المقرر أن تطرح الأغنية في شهر نوفمبر المقبل، بعد الانتهاء من تسجيلها وكافة تفاصيلها، بحسب برنامج "ET بالعربي".

أحدث أعمال محمد عساف بعد زواجه

الجدير بالذكر أن الفنان محمد عساف كان قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "سلام لله" وهي من كلمات سائد السويركي، وألحان ياسر عمر، توزيع يعقوب الأطرش، إخراج معن سمارة، وهي أغنية باللهجة الفلسطينية، وتعتبر تلك الأغنية الأولى التي يطرحها عقب احتفاله بزواجه في شهر أغسطس الماضي.

وكان المطرب الفلسطيني قد احتفل بزواجه من ريم عودة التي تعرف عليها خلال حفل له في دبي؛ وذلك بشكل مفاجئ حيث تسربت عدة صورة من حفل زفافه، وبعدها كشف في تسجيل صوتي لأحد البرامج أنه كان يود أن يشارك الجمهور لحظات حفل زفافه ولكنه احترم حالة الحداد التي يمر بها المواطنين بعد أحداث انفجار بيروت، وكذلك بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا والتي منعته من إقامة حفل زفاف ضخم.

من جانبها كانت حلا الترك قد احتفلت مؤخرًا أيضًا بقدوم أختها غير الشقيقة، من والدها المنتج البحريني محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، حيث نشرت صورة لسرير الطفلة في المستشفى عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: "نورتي الدنيا أختي الصغيرة ليلي روز".