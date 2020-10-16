تامر حسني يطلق "مابطلناش إحساس" بعد قليل

يطلق بعد ساعات قليلة مساء الخميس النجم تامر حسني أغنيته الجديدة "مابطلناش إحساس" من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وهي تعد ثاني أغاني الألبوم بعد أن طرح أغنية «إختراع» في أغسطس الماضي بالاشتراك مع النجم محمود العسيلي.
الأغنية من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وميكس هانى محروس، وماستر جلال الحمداوي، وتقول كلمات الأغنية: "بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس.. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس.. بطلنا نحب زيادة مبطلناش إحساس"، وتعتبر هذه الأغنية بمثابة التعاون الأول بين تامر حسني وفريق عملها بالكامل.
ويشهد ألبوم «خليك فولاذي» عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور ع الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".
ويتعاون تامر في ألبومه الجديد أيضا مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.
من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، بطولة ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.
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