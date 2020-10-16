بعد تصريحاته عن الهضبة.. ابراهيم عيسى: عمرو دياب مؤسسة غنائية

تصدّر هاشتاج "إبراهيم عيسى يحكي عن الهضبة" تريند موقع تويتر؛ عقب تصريحاته عن النجم الكبير عمرو دياب.

وتحدث ابراهيم عيسي في حوار خاص لموقع "صدي البلد" الاخباري عن رأيه في رد فعل عمرو دياب عقب تصريحاته عنه، وعن طريقة تعامل النقاد مع تجربة عمرو دياب الموسقية.

*ما رأيك في رد فعل عمرو دياب بعد تصريحاتك عنه؟

بالتاكيد رد فعل الفنان الكبير عمرو دياب علي ما قلته حول تجربته الموسقية دليل كبير علي كرم عمرو دياب ورقته و الدليل الثاني اهتمامه الشديد والعميق والحقيقي بأن تجربته الموسقية محل فهم وادراك لقطاع واسع وكبير من الناس، اللي ممكن يكونوا سعداء بتجربته المدهشة وربما جمهوره عشرات الملايين او مئات الملايين في العالم.

*لماذا أطلقت مقولة عن عمرو دياب بأنه المؤسسة الموسيقية الرابعة بعد ام كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب؟

عمرو دياب فنان كبير لذلك يدرك اهمية التوصيف والتقييم لتجربته وتقديمه للجمهور وللنقاد ولمتابعين الفن واستاذة الموسيقي والغناء، ان هذه التجربة تحتاج بقوة اننا نشرحها ونحللها ونقدمها ،لانه يوجد الكثير يتعاملون مع تجربة عمرو دياب ومع نجومية الهائلة و تجربته الناجحة الساحقة ومع نجاحه المبهر ولم يلتفت عمرو دياب الي شيء لانه هو الذي صنع النجاح وهذه هي عظمة التجربة الموسيقية لـجهد عمرو دياب وفكره وقدرات حقيقية عند موسيقي مصري مهم جدا في تاريخنا، لذك انا قلت انه المؤسسة الموسيقية الرابعة بعد ام كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب.

*كيف يتعامل النقاد مع تجربة عمرو دياب الموسيقية؟

يتعامل النقاد مع تجربة عمرو دياب بدرجة ليس لها تأمل عميق وفحص شديد لتفاصيل هذه التجربة المدهشة ولذلك اهتمام عمرو دياب هو دليل اخر لوعي هذا الفنان العميق بأن مشروعه الموسيقي من الازم ان يكون امام اعيون الناس وقلوبهم ليتعرفوا عليها ويفهموها اكثر وهذا دليل اخر بأن لا يوجد نجاح الا في وجود الدراسة والخبرة والتخطيط و عمل واخلاص وكفاح واستمرار.

*لماذا أطلقت هذا الكلام عن الفنان عمرو دياب؟

انا قلت هذا الكلام لان عمرو دياب يستحق كل كلمه فيه ويستحق كمان ان يعرف اهميته في عالم الموسيقي وان عمرو دياب واحد من اهم فناني هذا المجال ويعتبر واحدا من اهم الرموز الفنية لقوة مصر الناعمة.