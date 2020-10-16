تفاصيل ما حدث بين عمر كمال وباسم سمرة

وبعث عمر كمال مقطعا مصورا لـ"دوت الخليج" يظهر خلاله ما حدث من الفنان باسم سمرة.

وأضاف "كمال" خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عندما صعد إلى المسرح من أجل الغناء قام بتقديم التحية لكافة النجوم المشهورين، ونظرًا لوجود الفنان باسم سمرة فى الصف الخلفى لم يشاهده، وتابع: "مشفتهوش وواحد جه قال لى وجه التحية للفنان باسم سمرة لأنه بيشتم.. وسعد الصغير قال لى وقف المزيكا وقدم له التحية وبالفعل فعلت ذلك".

وأشار عمر كمال، إلى أنه رغم تقديم التحية للفنان باسم سمرة بعد إيقاف المزيكا، إلا أنه جاء أسفل المسرح وهو غاضب، وتابع: "جه عند المسرح وقال ليا انزل.. وأنا مش عاوز اقلب عليه وشى قدام الناس.. أنا زعلان عليه لأنه فنان كبير".