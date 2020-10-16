تفاصيل أزمة منع محمد عساف من دخول فلسطين

تفاعل النشطاء على موقع التدوينات تويتر، بتغريداتهم المؤيدة للفنان محمد عساف بعد رده الرافض لقرار الاحتلال الإسرائيلي، وسحب تصريح دخول أرضه وموطنه الأصلي فلسطين.

وتصدر هاشتاج #كلنا_محمد_عساف مؤشرات البحث، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد منع الفنان الفلسطيني، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدما سحبت الحكومة الإسرائيلية تصريح الدخول منه.

وكان الفنان الفلسطيني محمد عساف، أصدر بيانا عبر السوشيال ميديا للرد على القرار الاسرائيلي، معربًا فيه عن حبه وفخره واعتزازه بجنسيته الفلسطينية، مشيرًا إلى أن قرار منعه من دخول وطنه ما هو إلا استمرار لسياسات القمع وكبح الحريات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية سحب تصريح الدخول الذي كانت قد منحته للفنان الفلسطيني محمد عسّاف، بزعم التحريض عليها، وفق ما أفاد نائب إسرائيلي.

وقال عضو الكنيست من حزب "الليكود" آفي ديختر، اليوم الخميس، إن قرار سحب التصريح من عساف جاء إثر اكتشاف مقاطع فيديو يدعو من خلالها عساف إلى النضال ضد إسرائيل، على حد وصفه.

من جهة أخرى، نشر الفنان محمد عساف برومو اغنيته الجديدة "سلام الله"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والتي من المقرر أن يطرحها خلال الايام القليلة المقبلة.

أغنية "سلام الله" من كلمات سائد السويركي، وألحان ياسر عمر، توزيع يعقوب الأطرش، إخراج معن سمارة، وهي أغنية باللهجة الفلسطينية.