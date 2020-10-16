إيمانها بدعم الشباب.. بسمة تشارك بأفلام مشاريع معهد السينما

إيمانا من الفنانة بسمة بدور نجوم ونجمات السينما بالوقوف بجانب الشباب ودعمهم.. شاركت بالتمثيل فى مشروع فيلم (برة الصندق) تأليف وإخراج أحمد الباسوسي.
أبدت منذ الوهله الأولي إعجابها الشديد بفكرة وسيناريو الفيلم، كما جاءت مشاركتها بالفيلم من إيمانها بدعم الشباب والوقوف بجانبهم لتحقيق أحلامهم.
ومن جانبها قدمت "بسمة" دعوه لكل نجمات ونجوم الفن من جيلها لدعم هؤلاء الشباب.
عملت بعدها بسمة في فيلم (النعامة والطاووس)، عادت إلي العمل كمذيعة مرة أخرى في قناة دريم في الفترة من 2001 وحتي 2002، ثم شاركت في بطولة مسلسل (رمال) علي قناة MBC.
وبعدها اتجهت بسمة بشكل كامل للتمثيل بعد أن اعتزلت تقديم البرامج، ومن أبرز الأفلام التي قدمتها: (من نظرة عين، ليلة سقوط بغداد، مرجان أحمد مرجان، زي النهاردة).
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