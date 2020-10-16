عمر كمال يعلن عن مفاجأة بعد أيام

أعلن الفنان عمر كمال عن مفاجأة قريبة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر عمر كمال صورة جديدة وعلق قائلا: الجديد بعد أيام .

وحاز الفيديو على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي: الاسطورة ، منور الدنيا ، كلنا مستنين

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على الجانب الآخر، سبق وأن صرح عمر كمال، بأنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقًا، متابعا: "أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات، وأنا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال".

وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هانى شاكر.

وتابع عمر كمال: "كلاكيت تانى مرة.. أنا بعمل مبادرة وبمد إيدى، واللى أنت حضرتك والأستاذ هانى شاكر تتفقوا عليه .. أنا تحت أمر حضرتك، هنفذه بالحرف".