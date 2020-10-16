خالد جلال: نعبر في المرحلة الحالية فوق كل التحديات ونسطر ملحمة جديدة من البناء والتعمير

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، عدد من رموز وأبطال القوات المسلحة الذين شاركوا بنصر أكتوبر المجيد، وكوكبة من الفنانين الذين شاركوا فى أعمال وطنية مميزة، وذلك أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إن حرص وزارة الثقافة على الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد والذى يُعد رسالة تحمل الكثير من المعانى السامية إلى الأجيال الشابة، وتكريم الرموز والبواسل من أبطال القوات المسلحة يأتى واجبًا ومدعاة للفخر وعرفانا بالتضحيات التى صنعت النصر وحققت المعجزة واستردت الكرامة، ودعت الجميع إلى العمل مستلهمين روح أكتوبر، لنشر قيم العزة والوطنية والفداء لتحقيق التنمية المنشودة، وأعلنت عبد الدايم إقامة حفل تأبين للفنان الكبير الراحل محمود ياسين خلال الشهر القادم بالمسرح القومي، الذي يعد أحد أساطيره ورواده، َوذلك بالتنسيق مع أسرته الكريمة.

من جانبه، أكد المخرج خالد جلال فى كلمته، أن نصر أكتوبر ما زالت دروسه تجري في أوصال الوطن حتى الآن، فها نحن نعبر في المرحلة الحالية فوق كل التحديات، ونسطر ملحمة جديدة من البناء والتعمير والنهوض بالوطن في شتى المجالات، واليوم يسر وزارة الثقافة متمثلة في قطاع الإنتاج الثقافي أن تحتفي بالنصر العظيم كما اعتدنا كل عام، لنكرم كوكبة من رموز القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، عرفانًا وتقديرًا بدورهم الذي لا ينسى، وتأكيدًا للأجيال الشابة على أهمية الاحتفاء بهذه الرموز التي بذلت الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن.

وأضاف جلال، أننا نستمر في التقليد الذي اتبعناه في تكريم نجوم الفن الذين شاركوا في أعمال وطنية تعمق مفاهيم الانتماء وتؤجج الروح الوطنية لدى المشاهدين، وأيضًا نسعد بتقديم مجموعة من الأصوات الغنائية الشابة التي فازت في مسابقة الأغنية الوطنية للشباب "أنا المصري" التي بلغت دورتها الثالثة، وهي مبادرة نسعى من خلالها إلى اكتشاف الأصوات الغنائية المتميزة، كما تهتم المسابقة على وجه التحديد بالأغنية الوطنية حتى نستكمل مسيرة الأعمال الغنائية الوطنية الخالدة التي لا تزال حاضرة في وجداننا.

ووجه رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى فى ختام كلمته الشكر والتقدير للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، لاهتمامها ورعايتها الكريمة لهذا الحفل، وإلى السادة الفنانين الكبار أعضاء لجنة التحكيم الذين بذلوا جهودًا مخلصة للتوصل إلى النتيجة النهائية.

بدأ الاحتفال بعزف السلام الجمهورى، ثم الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الكبير الحاضر الغائب "محمود ياسين"، وكرم اسم الموسيقار بليغ حمدي، واسم الفنان سعيد صالح، ومن أبطال فيلم الممر كرم المنتج هشام عبد الخالق، والفنان شريف منير، الفنان أحمد رزق، والفنان محمد الشرنوبي، والفنان أمير صلاح الدين، ومن أبطال مسلسل الاختيار، كرم المخرج بيتر ميمي، والكاتب باهر دويدار، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان محمود حافظ، والفنان محمد عز .

ومن أبطال القوات المسلحة، كرم اللواء طبيب/ محمد رضا عوض، اللواء أ.ح / طارق البرقوقي، اللواء أ.ح / عصام الدين علي بدوي، اللواء أ.ح / صفوت أحمد زين العابدين، اللواء أ.ح / أحمد أسامة إبراهيم، اللواء أ.ح / سعد العباسي، اللواء أ.ح / سليمان الحضري أحمد الحضري، اللواء أ.ح / محمد عبد الحميد عبد اللطيف، اللواء أ.ح / محمد عبد الله الشهاوي، اللواء مهندس / مدحت محمد شكري، عميد أ.ح / محمد محمد عبد القادر، مقدم / أحمد إبراهيم طلبة سلام، ملازم أول احتياط مهندس / كامل الجداوي .

وكرمت لجنة تحكيم مسابقة "أنا المصري" بموسمها الثالث للأغنية الوطنية للشباب، والتى ضمت الموسيقار الدكتور راجح داوود، والفنان عمرو مصطفي، والفنان مدحت صالح، والفنانة مي فاروق، بمشاركة الشاعر تامر حسين .

وقد فاز بالجائزة الخامسة الفنان محمد طارق عن أغنية "اسمي مصري"، وفاز بالجائزة الرابعة الفنان أسامة علي عن أغنية "بشوفك يا بلدي"، وفاز بالجائزة الثالثة الفنان أحمد كيكار عن أغنية "فداكي الروح"، أما الجائزة الثانية فهي مناصفة بين كل من الفنانة آية عبد الله عن أغنية "مصر تكسب" والفنانة ماريا نظمي عن أغنية "وقت خنقة"، كما ذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين كل من الفنانة مروة أبوزيد عن أغنية "بنت البلد" والفنان محمد شطا عن أغنية "سبت سيرة".

بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة منهم "الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، المخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما، الفنان محمد دسوقى رئيس مركز الهناجر للفنون، ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، الفنان عصام الشويخ مدير فرقة مسرح الساحة .

وفى ختام الحفل تغنى المطربون الشباب فى حب مصر بالأغانى الفائزة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية "سينكوب" بقيادة المايسترو جورج قلتة، وتفاعل جمهور الساحة بالتصفيق الحاد، تعبيرا عن إعجابهم بالأصوات الفائزة، وقدمت الحفل الإعلامية جاسمين طه .