شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند تويتر لهذا السبب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول المتابعين عددا من الأغاني الخاصة بها كان من بينها أغنية "على بالي".

تقول كلمات أغنية "على بالي": " حبيته بيني وبين نفسي .. وماقولتلوش ع اللي في نفسي .. ماعرفش إيه بيحصلي لما بشوف عنيه.. مابقتش عارفة أقوله إيه .. ماعرفش ليه خبيت عليه .. بضعف أوي وأنا جنبه وبسلم عليه".

كل حب الدنيا ديا في قلبي ليك .. ده أنت أغلى الناس علي روحي فيك .. كل حب الدنيا ديا في قلبي ليك .. ده إنت أغلى الناس علي روحي فيك .. ده إنت لو قدام عنيا أشتاق إليك".