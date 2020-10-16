شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند تويتر لهذا السبب

تقول كلمات أغنية "على بالي": " حبيته بيني وبين نفسي .. وماقولتلوش ع اللي في نفسي .. ماعرفش إيه بيحصلي لما بشوف عنيه.. مابقتش عارفة أقوله إيه .. ماعرفش ليه خبيت عليه .. بضعف أوي وأنا جنبه وبسلم عليه".
كل حب الدنيا ديا في قلبي ليك .. ده أنت أغلى الناس علي روحي فيك .. كل حب الدنيا ديا في قلبي ليك .. ده إنت أغلى الناس علي روحي فيك .. ده إنت لو قدام عنيا أشتاق إليك".
على بالي ولا إنت داري باللي جرالي .. والليالي سنين طويلة سيبتهالي .. يا انشغالي بكل كلمة قولتهالي .. الكلام لو كان يعبر على الحنان ..
كنت قولت إني بحبك من زمان".
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