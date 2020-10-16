كالملكة..دينا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير بالتاج

نشرت الفنانة دينا، عدة صور جديدة لها من آخر جلسة تصوير وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا لمتابعيها بجلسة تصوير جديدة ومختلفة باللون الأسود وعلى رأسها تاج.

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ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:

- ايه القمر ده

-الصور تحفة

-التاج حلو اوى

وشاركت دينا في مسرحية "ألابندا" عام 2001 وتزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وأخرج لها أغنية مصورة "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا.

وجسدت دينا دور الراقصه في أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقه في فيلم "ابن عز" أمام علاء ولي الدين