وتقول كلمات الأغنية: "كبرنا وعقلنا مبقاش كلامهم يشغلنا .. ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا .. كبرنا وفهمنا عرفنا ان الوجع اوقات بيجي ويمشي بس عشان يعلمنا". بطلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس .. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس .. بطلنا نحب زيادة مبطلناش احساس ..سيبنا اللي بيسبنا .. وبطل بعده يتعبنا بقينا مع اللي فاز بقلوبنا وكسبنا". أغنية "مبطلناش احساس" كلمات: محمد القاياتي، الحان: محمد حمزه، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير انتاج: هاني صليب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد طرح مبطلناش إحساس.. الجمهور يبحث عن تامر حسني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.