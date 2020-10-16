هطير بالعربية فى الجو.. ويزو تداعب جمهورها عبر إنستجرام

وظهرت ويزو فى الفيديو وهى تداعب جمهورها .

وعلقت ويزو قائلة :"ولسه اللي جاى بقه هطير بالعربيه في الجو مستعد يامورى".

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وجاءت التعليقات على الفيديو من متابعيها على انستجرام، وأحدهم قال: "أنا بحبك والله العظيم يا قمر" وأيضا أحد قال: "منورة يا ويزو".

يشار إلى أن "ويزو" شاركت في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "رجالة البيت"، من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته أحمد فهمي، و أكرم حسني، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعارفة عبد الرسول.

وشاركت ويزو في عروض مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من أصدقائه النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي المرغني، مصطفي خاطر