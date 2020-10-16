بعد نعي والدها بكلمات مؤثرة.. الجمهور يبحث عن رانيا محمود ياسين

تصدرت الفنانة رانيا محمود ياسين، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نعيها والدها الراحل محمود ياسين بكلمات مؤثرة.

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لوالدها الراحل محمود ياسين .

وعلقت رانيا محمود ياسين قائلة:"يارب ابي في رحابك من ليلة الجمعة اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران أغفر له وأرحمه وعافه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم : أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم : عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله للهم اجزه عن الإحسان أحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا اللهم : إن كان محسنًا فزد من حسناته وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين اللهم ".

وأضافت رانيا ياسين ":أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب .للهم : آنسه فى وحدته وآنسه فى وحشته وآنسه فى غربته ...اللهم: أنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين ... اللهم : أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقا ... اللهم : أجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار ... اللهم : أفسح له فى قبره مد بصره وأفرش فراشه من فراش الجنة ... اللهم : أعذه من عذاب القبر وجاف الأرض عن جنبيه ... اللهم : أملأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور ... اللهم : أغفر له من المهديين وأخلفه فى عقبة من الغابرين وأغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح فى قبره ونور له فيه ... اللهم : أنقله من مواطن الدود وضيق اللحود الى جنات الخلود ... اللهم : يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصيراط ميزانه وأسكنه فى أعلى الجنات فى جوار نبيك ومصطفاك ... اللهم آمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة وأجعل نفسه آمنه مطمئنة ولقنه حجته".

بينما إختتمت حديثها قائلة: "اللهم أجعله فى بطن القبر مطمئنًا وعند قيام الأشهاد آمنًا وبجود رضوانك واثقًا والى أعلى علو درجاتك سابقًا اللهم : أجعل عن يمينه نورًا وعن شماله نورًا ومن أمامه نورًا ومن فوقه نورًا حتى تبعثه أمنًا مطمئنًا فى نور من نورك اللهم : أنظر اليه نظرة رضا فأن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدًا للهم : أسكنه فسيح الجنان وأغفر له يا رحمن اللهم : أغفر وأرحم وتجاوز عما تعلم فأنك أنت الله الأعز الاكرم .اللهم : رحمتك وسعت كل شئ وهو شئ فأرحمه رحمة تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه اللهم : أحشره مع المتقين إلى الرحمن وفدًا اللهم : أحشره فى زمرة المقربين وبشره بروح وريحان وجنة نعيم . اللهم : أحشره مع أصحاب اليمين وأجعل تحيته سلام من أصحاب اليمين اللهم : ثبته على الصراط يوم تزل الأقدام اللهم : ادخله الجنة من باب الريان اللهم شفع فيه القرآن وأرحمه من النيران وأجعله يارحمن يرتقى فى الجنة إلى آخر آية قرأها أسألكم الدعاء لأبي الغالى".