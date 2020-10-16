الليلة.. تحدي مصطفى قمر وابنه تيام في معكم منى الشاذلي

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية منى الشاذلي عرض تحدي مصطفى قمر وابنه تيام قمر في برنامجها "معكم" على شاشة قناة السي بي سي، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تصدر الفنان مصطفى قمر، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد حلقته برفقة إبنه تيام في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي.

وكشف المطرب مصطفى قمر، كواليس المراهقة والإعجاب بـ بنت الجيران، قائلا إنه عندما كان يعجب بأي فتاة زمان كان يهدي إليها وردة، وتأخذها وتضعها داخل كتاب وتظل محتفظة بها.

كما أضاف مصطفى قمر في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم": "زمان كان الواحد بيحب واحدة لمدة سنتين من غير ما هيا تعرف، والحب الأول بالنسبة لنا كان بنت الجيران".