عرض ريسايكل على مسرح الطليعة.. بعد غد

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عرض "ريسايكل" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، و ذلك الأحد المقبل ١٨ أكتوبر الجاري في تمام الثامنة و النصف مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، حيث يقدم العرض يوميا ماعدا الثلاثاء.
جدير بالذكر أن العرض نتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا ولمدة أربعة أشهر ، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما ابراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت اثناء جائحة الكورونا ، لتعود مرة اخرى عقب تخفيف الاجراءات الاحترازية.
"ريسايكل" يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لانسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الأستكشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة و إخراج محمد الصغير.
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