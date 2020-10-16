شاهد.. ابنة عمرو دياب في إطلالة جديدة

نشرت جنا عمرو دياب، مجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت جنا دياب فى الصورة بإطلالة كاجوال ببنطلون أسود وهاف ستوماك .

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى :

-ايه القمر ده

-جميلة

اقرأ أيضًا:

يذكر أن عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية، وهو الأول له هناك منذ أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء الحفل؛ ضمن فعاليات رحلة بحرية، تحت شعار "أبحر في الصيف"، من خلال شركة "البحر الأحمر للسفن السياحية".