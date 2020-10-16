بالأبيض والأسود.. ناهد السباعى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

وعلقت ناهد قائلة :"الطريق موجود ، سيكون دائمًا هناك ، عليك فقط أن تقرر متى تأخذه - كريس همفري".

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وتدور أحداث الفيلم حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

وصوّر فريق العمل، عدة مشاهد في حمام سباحة عميق، مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط.

"ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.