نيللي كريم ضيفة السيرة لـ وفاء الكيلاني .. اليوم

تحل الفنانة نيللى كريم، ضيفة برنامج "السيرة"، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، وذلك في تمام الساعة 11 اليوم الجمعة على قناة dmc.

وتتحدث نيللى كريم خلال اللقاء عن العديد من الأمور الفنية وبعض الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية، وكذلك البعيدة عن الفن وكأنها تكتب مذكراتها لاسيما وأن البرنامج يعتمد فى الأساس على حكايات المشاهير.

وتشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

تدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.