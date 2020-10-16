رامى صبرى يروج لأغنية خلينى أشوفك بمقطع عبر إنستجرام

نشر الفنان رامى صبرى عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له .

وروج رامى صبرى لأغنيته" خلينى أشوفك".

وعلق رامى صبرى قائلًا:" دا الحب حبيبي جنة.. واسأل عنه اللي جرب..هيقولك نعمة غالية معقول من النعمة تهرب".

وحقق نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي من خلال أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية".

تقول كلمات أغنية "فرصة تانية": غريب الحب مين فاهمه .. ما بين اتنين بيتفارقوا ..وبين اتنين بيتفاهموا .. في حد الحب ده سارقه وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها وأهو بنصلح غلطات بعد ما عيدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين وإن كان فيه حاجة إحنا خسرناها هنعوض في الجايات لسه في عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين".

"ونروح ونسيب ونقول ما حصلش نصيب ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب يفكره باللي اتنسى بعد ما جرحه يطيب.. رايحين على فين ويا ترى هنقابل مين نرتاح وياه بعد فراق الغاليين الذكريات من كترها فاكرينها مش ناسين".