بالكاجوال.. نوال الزغبى تبهر متابعيها على إنستجرام

شاركت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبى جمهورها صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت نوال الزغبى داخل منزلها بإطلالة كاجوال انيقة مرتدية تيشيرت وبنطلون جينز، كما رفعت شعرها للخلف ما نال إعجاب متابعيها.

وكتبت معلقة على الصورة قائلة: "لا تبحث عن أحلامك لتصبح حقيقة .... انظر لتصبح حقيقة لأحلامك"

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة.

وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

الجدير بالذكر أن الفنانة نوال الزغبي، عبرت سابقا عن عدم انتمائها لأي حزب أو طرف سياسي في لبنان.