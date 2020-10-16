علي وآدم.. أول رد من طارق العريان بعد هجوم ابن أصالة

نشر المخرج طارق العريان، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع نجليه -من مُطلقته الفنانة السورية أصالة- «علي وآدم»، في أول رد له على انتقاد ابن الأخيرة (خالد الذهبي) له، بسبب عدم سؤاله عن طفليه بعد انفصاله عن «أصالة».

وعلق طارق العريان، على صورته مع نجليه قائلًا: « ألمع الألوان في حياتي علي وآدم »، ليقوم خالد الذهبي، بالرد عليه في التعليقات، قائلًا: «شكرًا لك على الوقت».

يأتي ذلك بعدما هاجم خالد الذهبي ابن الفنانة أصاله، المخرج طارق العريان، طليقها، وذلك لعدم اهتمامه بتوءميه من اصالة.

ونشر صورة مع اصالة واخويه التوءم وعلق موجها كلامه لطارق العريان: «أخبرنى. هل تقضي الوقت مع عائلتك؟ لأن الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلًا حقيقيًا ". أعلم أنه اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل. لذا أسدي لي هذه الخدمة وأعدِ جدّتها لي .. وتابع حديثه قائلا: "شيء آخر ، املأ الفراغ من أجلي بسرعة كبيرة».