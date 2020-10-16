فيديو إلهام علي تتعرض لانتقادات قاسية بعد أدائها لأغنية رشا رزق

إلهام علي النجمة السعودية حلت ضيفة على حلقة أمس الخميس، من برنامج "طارق شو" الذي يقدمه الإعلامي طارق الحربي عبر قناة روتانا، وتحدثت إلهام علي عن مشوارها وبدايتها الفنية، لكنها تسببت في حملة انتقاد واسعة من قبل الجمهور بسبب صوتها.

انتقادات لإلهام علي بعد أحدث لقاءاتها

إلهام علي حرصت خلال الحلقة على أداء أغنية "أمي نبع الحنان" التي قدمتها الفنانة رشا رزق قبل سنوات ضمن مسلسل الكارتون الشهير "دروب ريمي" لكنها تعرضت لهجوم من بعض المتابعين بعد تداول فقرة غنائها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها أخطأت في الغناء ووصفوا صوتها بـ"النشاز".

وأبدى بعض المتابعين استيائهم من أداء إلهام علي للأغنية وأكدوا أنها لا تجيد الغناء بقدر إجادتها للتمثيل، وليس من المنطقي أن تتم مقارنة صوتها بصوت رشا رزق، كما لفتوا إلى أن ثقتها بنفسها خلال الغناء تدل على أنها غير مهتمة بإمكانيات صوتها وأنها ليست مؤهلة للقيام بغناء هذه الأغنية الشهيرة، فيما رأى البعض أنها ربما أخطأت في اختيار الأغنية وأنها ربما كانت تلائمها نوعية أغاني أخرى.

بدايات إلهام علي

في السياق نفسه، تحدثت إلهام علي عن بدايتها الفنية، وأكدت أن النجمة الكويتية حياة الفهد دعمتها وقدمتها في البداية، لافتة إلى أن مسلسل "طريق المعلمات" هو السبب لمعرفة الجمهور بها كفنانة سعودية، موضحة أنها كانت لديها أمنية أن تعمل بالدراما السعودية وفي هذا العمل تحديدًا تواصلت مع المنتج وطلبت منه إسناد أحد الأدوار لها، في هذا العمل، وبالفعل شاركت في المسلسل.

أحدث أعمال إلهام علي

الجدير بالذكر أن إلهام علي انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "بلال السادس" المقرر عرضه في بداية العام المقبل، وهو يعتبر من أحدث الأفلام التي تنتظرها قاعات السينما في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة، وقد تم تصوير الفيلم في أكثر من منطقة من بينها مدينة أبها وجازان ويكشف الفيلم عن سحر الطبيعة التي تتواجد في المملكة، وتدور أحداثه حول عائلة تصل إلى أحد الأماكن المجهولة التي لم يراه بشر من قبل، ويواجهون مجموعة من الأحداث والمفارقات الكوميدية، ويشارك في بطولة الفيلم الجديد كل من الفنانة زارا البلوشي، ومحمد الهاشم، وفيصل العمري، ونورة عصر، وسعيد صالح، وسمير ناصر، والعمل من إخراج حيدر سمير.

إلهام علي بدأت مسيرتها الفنية عام 2012، وشاركت في العديد من الأعمال الخليجية خلال السنوات الماضية، أما أحدث أعمالها هذا العام فهما مسلسل "أم هارون" مع الفنانة الكويتية حياة الفهد ومخرج 7 مع الفنان السعودي ناصر القصبي.