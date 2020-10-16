تفاصيل أول عمل هوليوودي يتم تصويره بالكامل في الشرق الأوسط وهؤلاء أبرز أبطاله..فيديو

منصور اليبهوني الظاهري المنتج والمخرج الإماراتي كشف في لقائه مع برنامج "بالتفصيل" المعروض على قناة "الإمارات"، عن تفاصيل العمل السينمائي الهوليوودي الجديد الذي تم تصويره بالكامل لأول مرة في الشرق الأوسط، والذي يحمل عنوان "The Misfits" ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم.

أول عمل هوليوودي يصور بالكامل في الشرق الأوسط

منصور اليبهوني الظاهري تحدث أن هناك عمل سينمائي هوليوودي جديد قد تم تصويره بشكل كامل لأول مرة في دولة في الشرق الأوسط وهي الإمارات العربية المتحدة وتحديدا العاصمة أبو ظبي، وأن العمل السينمائي الجديد تتم فقط بعض عمليات المونتاج له خارج الإمارات فقال: "العمل الهوليوودي الجديد تم تصويره بالكامل لأول مرة في الشرق الأوسط في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الذي تواجد فيها كافة نجوم الفيلم، وتم تصوير كامل أحداثه فيها، والشيء الوحيد الذي تم خارج الإمارات هو بعض المراحل الخاصة بالمونتاج التي تم تنفيذها بالولايات المتحدة الأمريكية، وعندما ترى الفيلم سيعتقد الجمهور أنه تم تصويره في أمريكا".

منصور الظاهري: "أماكن التصوير في أبو ظبي لا تقل عن الولايات المتحدة الأمريكية"

منصور الظاهري أكد أن العمل الجديد قدمته أبو ظبي بشكل مختلف وأعطته قيمة كبيرة من ناحية أماكن التصوير التي لا تقل عن أي مكان في الولايات المتحدة الأمريكية فقال: "تصوير الفيلم في العاصمة أبو ظبي أعطى قيمة أكبر للفيلم من الناحية المادية على الرغم أن التكلفة لم تكن بالشكل الذي يظهر في الصورة، في وقت لو تم تصوير هذه الصورة في أي دولة أوروبية فالتكلفة تصل إلى ملايين الدولارات، وسر القيمة الكبيرة التي ظهرت في الفيلم الجديد هو جمال العاصمة أبو ظبي".

أبرز النجوم المشاركين في الفيلم الجديد

منصور الظاهري كشف أيضا عن أهم النجوم المشاركين في العمل الجديد والذي من المقرر أن يتم عرضه قريبا في قاعات السينما، وأكد أن أزمة كورونا دوت الخليج السبب في عدم الإعلان عن موعد العرض بشكل واضح حتى الآن فقال منصور الظاهري : "أبرز النجوم المشاركين في العمل الجديد الفنان العالمي بيرس بروسنان الذي قدم من قبل شخصية جيمس بوند، والنجم تيم روث، و هيرميون كورفيلد وهم نجوم كبار وصف أول في الولايات المتحدة، وقريبا سوف يتم عرضه على الشاشة، وقد انتهينا من تصوير العمل الذي اعتبره مميز في كل تفاصيله، لكن أزمة كورونا تتحكم في عرضه خصوصا ان مسألة التوزيع مرتبطة بشركات ضخمة".

منصور اليبهوني الظاهري هو المشرف الفني على إنتاج مسلسل "المنصة" الذي عرض خلال الفترة الماضية على شبكة "نتفليكس" وقدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأفلام الوثائقية البارزة والمهمة والتي من بينها فيلم "البيت متوحد" الذي قام بإخراجه في عام 2013 وعرض في مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما أخرج كذلك فيلم "سراب. نت" الذي تم إنتاجه في عام 2012.