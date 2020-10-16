5 نجوم عرب عانوا مع "ألزهايمر"..عمر الشريف نسى أعماله الفنية وحالة محمود ياسين أبكت أصدقاءه

مرض الفنان محمود ياسين لازال محل اهتمام الجمهور المتابع له، حتى بعد وفاته، وسط حالة الجدل حول إصابته بمرض ألزهايمر، وذلك منذ أن كشفت زوجته الفنانة شهيرة قبل أشهر عن معاناته مع المرض، ثم تراجعت تصريحاتها.

وعاد الحديث مجددًا عن إصابة محمود ياسين بمرض ألزهايمر إلى الواجهة بعد ساعات من وفاته، عندما قدمت ابنة الفنانة رجاء الجداوي التعازي في الفنان الراحل، وكشفت عن آخر مكالمة هاتفية بينه وبين والدتها الراحلة.

محمود ياسين

ونشرت أميرة عبر حساب والدتها رجاء الجداوي على انستجرام، صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك يا أنكل محمود.. دخلت على مامي يوم، لقيتها سعيدة جدًا وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني.. كانت فرحانة جدًا، وقعدت تدعي له بالشفاء من الزهايمر ووصفته بأنه مرض قاسي.. الله يرحمه رجل محترم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعد تشييع جثمان الراحل، قررت رانيا محمود ياسين، نفي جميع الأنباء المتداولة حول إصابة والدها بهذا المرض، وقالت في تصريحات تلفزيونية إن محمود ياسين لم يكن مصابًا بمرض ألزهايمر، بل كان يتذكر كل أصدقائه حتى آخر أيامه، إلا أن الجمهور اعتبر أن تصريحات رانيا نابعة من حفاظها على خصوصية الأسرة.

عمر الشريف

ولم يكن محمود ياسين هو الفنان الوحيد الذي عانى من مرض ألزهايمر قبل وفاته، بل أصيب به ايضًا عدد من النجوم كان في مقدمتهم، الفنان الراحل عمر الشريف، حيث كشف نجله طارق في تصريحات لوسائل إعلام عالمية، أن والده كان يعاني مع مرض ألزهايمر قبل 3 سنوات من وفاته.

وقبل وفاة الراحل بشهرين تقريبًا، تحدث نجله عن مرضه وقال إن والده يعي أنه ممثل مشهور، إلا أنه لا يتذكر أسماء أشهر أعماله الفنية التي شارك بها وكذلك تواريخ تصوير تلك الأعمال، ولا يعي لماذا يحييه المعجبون، ويتخيل أنهم أصدقاء قدامى لكنه نسي أسماءهم.

وأكد طارق عمر الشريف وقتها، أن والده ينسى التفاصيل الصغيرة، ولا يدرك حقيقة مرضه ولا يريد القيام بالتمارين من أجل تحسين حالته، كما أنه ينسى أسماء أدواره في بعض الأعمال الشهيرة التي قدمها.

عايدة عبد العزيز

الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز من ضمن النجمات اللاتي أصبن بمرض ألزهايمر منذ 4 أعوام، حيث أعلن ابنها مؤخرًا أنها فقدت القدرة على تذكر أشياء مهمة في حياتها، وأن الأمر بدأ عقب وفاة زوجها المخرج الكبير أحمد عبد الحليم، ولفت إلى أنها ما زالت تعتقد أنه على قيد الحياة، كما أكد أنها تتلقى العلاج بشكل دوري، ولاقى إعلان إصابة عايدة عبد العزيز حزن قطاع كبير من الجمهور وزملائها.

ماجدة الصباحي

الفنانة ماجدة الصباحي أيضًا أصيبت بعدة أمراض قبل وفاتها، كان من أبرزها مرض ألزهايمر، وتم الكشف عن إصابتها بعد أن طالبت ابنتها الوحيدة غادة نافع، الكشف الطبي عليها، على إثر تعرضها للنصب، وأوضحت غادة نافع في طلبها حينها أن والدتها، بلغت من العمر ما يقرب من الـ 79 عاما وقتها، وتعاني من الكثير من الأمراض ومريضة بمرض ألزهايمر وغير قادرة على التصرف في أموالها وإدارة ممتلكاتها، وهذا الأمر يضر بأموالها الخاصة، كما طالبت بالحجر على ممتلكات والدتها.

آمال فريد

بمجرد انتشار صور الفنانة الراحلة آمال فريد قبل وفاتها، وهي تجلس وحيدة في أحد المقاهي، وبدأت حالة اهتمام كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد عدد ممن يتعاملون معها إصابتها بمرض ألزهايمر، إلا أن الإعلامي عمرو الليثي نفى ذلك خلال استضافته لها في إحدى حلقات برنامجه، بينما أكد طبيبها المعالج في تصريحات وقتها، أن الفنانة آمال فريد واعية بشكل كامل، إلا أنها تعانى من تصلب في شرايين المخ وليس ألزهايمر، وهذا الأمر نتيجة تقدم عمرها، ويؤدي هذا المرض إلى نسيان بعض الأشياء البسيطة.