"أصيب بمرض غامض وفقد صديقه وخسر حبيبته"..عادل مجدي كامل يتحدث عن مأساته

عادل مجدي كامل نجل الفنان مجدي كامل والفنانة المصرية مها أحمد، أقلق متابعيه بالأمس، على حالته، بعد أن نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة قديمة له خلال تواجده بالمسجد الحرام، وعلق عليها بتعليق أثار التساؤلات حول حالته الصحية ومروره بأزمة نفسية حاليًا.

نجل مجدي كامل يعاني من أزمة نفسية وصحية

نجل مجدي كامل علق على صورته وكتب: "أنا بكتب الكلام ده وأنا إيدي بتترعش وفعلا تعبان ومش قادر، ومش عارف أنا عندي إيه، ومش عارف اتكلم مع حد علشان مش عايز اخلي حد يشيل همي، بس أنا هكتب الكلام اللي عايز أكتبه ده علشان أنا مش عارف اللي جاي إيه ولا هيحصل إيه".

عادل مجدي كامل يتحدث عن قصة حبه

وأضاف: "أنا حياتي بايظة بقالها أربع شهور من يوم ١٥-٦ لحد انهاردة ١٥-١٠.. الأربع شهور دول أوحش أربع شهور عدوا عليا في حياتي، من يوم ما جيت الدنيا علشان حصل لي فيهم حاجات وجعتني وتعبتني وأثرت على نفسيتي، أولهم كان أول حب في حياتي عاش لمدة سنة ونص وكان نهايته يوم ١٥-٦".

واستطرد نجل مجدي كامل: "بعدها كان وفاة حفناوي صاحبي وأخويا يمكن مكناش قريبين من بعض بس مجرد ما بنتكلم مع بعض أو بنشوف بعض بيبقى كأننا نعرف بعض من الحضانة، وكان في ذكريات حلوة أوي لينا مع بعض.. بعدها البيت بتاعنا لما غرق كله ولحد دلوقتي مانعرفش غرق إزاي ولا إيه اللي حصل، بس الحمد الله على كل شيء ولحد دلوقتي البيت لسه بايظ".

مرض نجل مجدي كامل ومها أحمد

وكشف نجل مجدي كامل عن مروره بأزمة صحية منذ أيام قليلة ولم يستطع الأطباء معرفة المرض الذي يعاني منه، فأضاف: "وآخرهم بقى وده لسه من ٣ أيام إني تعبت جدا فجأة، وتعبت تعب مش عادي ومش عارف أنا عندي إيه ولا الدكاترة عارفين أنا عندي إيه، خدت جميع الأدوية وخدت حقن وبنام كويس وباكل كويس وبعمل كل حاجة وبرضه مفيش أي تحسن".

وواصل تدوينته: "أنا بكتب الكلام ده دلوقتي وأنا مش حابب كده خالص ولا كنت عايز أعمل كده بس عملت كده وكتبت كده وهنزله علشان أنا بجد خايف من اللي جاي ومش عارف ايه اللي ممكن يحصل.. لو حصل حاجة أكون كتبت كل اللي جوايا وأكون ارتحت اني عملت كده، وعشان برضه تكونوا عارفين إن الضحك والهزار والخروج والاستوريز مش دي الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية دوت الخليج اللي انا حكيتها دلوقتي، ماحدش يعرف انت حياتك عاملة إزاي ولا إيه اللي بيحصل فيها ولا جواك إيه".

واختتم: "كله شايفك في صور وفيديوهات مش حقيقية، المهم ربنا يستر في اللي جاي ويعدي على خير إن شاء الله علشان المرة دي انا بجد حسيت بالموت، فلو عدت على خير حياة الواحد هتتغير تماماً في كل حاجة حتى في الصور والفيديوهات، آسف اني طولت عليكوا، يا رب انت الشافي المعافي".

وتلقى عادل كامل تفاعل عدد كبير من متابعيه الذين تمنوا لهانتهاء الأزمات التي يمر بها، والشفاء العاجل، ودوام الصحة له ولأفراد أسرته.

عادل مجدي كامل هو الابن الأصغر لمها أحمد ومجدي كامل، ومن المعروف أنه يهوى الرياضة ويلعب كرة القدم، ويحرص باستمرار على مشاركة يومياته مع متابعيه.