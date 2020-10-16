مايا دياب بإطلالة جذابة على البحر.. صور

شاركت مايا دياب صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

وظهرت مايا دياب وهي تقضي إجازتها الصيفية ترتدي مايوه على البحر، وعلقت: "أنا فقط أنظر إلى الوراء لأرى أنك تتوق إلي.. ????"، ونالت الصورة، إعجاب الكثير من متابعيها.



وتركت مايا دياب شعرها منسدلا بطريقة جذابة وأنيقة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب بالألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر والهايلايتر.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.

