وصول شريف منير ومحمد الشرنوبي إلى عزاء الفنان الراحل محمود ياسين

بدأت منذ قليل مراسم عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، بـ منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، وتواجد العديد من الشخصيات العامة في العزاء، ومن الوسط الفني، وذلك بعدما أقيمت صلاة الجنازه أمس الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة.

وتقدم عزاء الرجال السيناريست عمرو محمود ياسين (نجل الفنان الراحل)، والفنان محمد رياض (زوج ابنته رانيا)، وكان أول الحضور: شريف منير، ليلى علوي، أحمد آدم، نهال عنبر، محمد الشرنوبي، ويستمر النجوم في التوافد.

وتوفي الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة