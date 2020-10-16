ليلى علوي أول الحضور.. بدء عزاء محمود ياسين في الشيخ زايد.. صور

بدأت منذ قليل مراسم عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، في ساحة كومباوند بالشيخ زايد، اليوم الجمعة عقب صلاة المغرب، وذلك بعدما أقيمت صلاة الجنازه أمس الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة.

وتقدم عزاء الرجال السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين (نجل الفنان الراحل)، والفنان محمد رياض (زوج ابنته رانيا)، وكان أول الحضور: شريف منير، ليلى علوي، أحمد آدم، نهال عنبر، ويستمر النجوم في التوافد.

ولا يزال الفنان الكبير محمود ياسين يتصدر تريندات منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيله يوم الاربعاء الماضي.