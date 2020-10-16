مروة الأزلي تظهر رشاقتها بتمارين شاقة داخل الجيم.. صورة

شاركت الفنانة مروة الأزلي جمهورها صورة جديدة لها في الجيم، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت مروة الأزلى وهي تظهر رشاقتها بتمارين شاقة داخل الجيم ترتدي تيشيرت كت أحمر وبنطال ليجن وتركت شعرها منسدلا بطريقة مميزة وعلقت قائلة: "Choose STRECHING over stressing

????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️غمض عينيك و شويه ريلاكس ????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️????????????".

وشاركت مروة الأزلى فى مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

وشاركت "مروة الأزلي" في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، وكانت البداية مع فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمي، وظهرت فيه بدور مضيفة الطائرة، علاوة على مشاركتها بمسلسل "فرقة ناجي عطا لله" للزعيم عادل إمام.

ولفتت الفنانة الشابة الأنظار إليها بشده، بعد ظهورها مع النجم "محمد رمضان" في فيلم "الألماني"، الذي تم طرحه عام 2012، وأطلت على جمهور بدور "حبيبة"، التي وقع "نمبر وان" في حبها.