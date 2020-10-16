صورة جديدة لـ ياسمين صبري بصحبة زوجها.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر خاصية "استوري" علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبري داخل السيارة بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مرتدية بدي أسود أنيق ورفعت شعرها للخلف ووضعت لمسات هادئة من الميكب واختارت الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، مع وضع الكحل لتبرز من جمال عينيها.

يذكر أن ياسمين صبري من مواليد 21 يناير 1988، بالإسكندرية بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل جبل الحلال ثم توالت أعمالها الفنية واختيرت ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.

ونشأت ياسمين فى الإسكندرية فوالدها أشرف صبري يعمل طبيبًا بإحدى المستشفيات الكبرى بالأسكندرية، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة.

كانت اخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية"، بصحبة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎، وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج سينرجي.